На 10:45 запланирована встреча Блинкена с Зеленским.

Госсекретарь США Энтони Блинкен вечером 5 мая прибыл с визитом в Киев. Он приехал в украинскую столицу по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.

Читайте такжеГосдеп назвал главную цель визита Блинкена в Украину (видео)6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры. Они обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.

Также Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, другими высшими должностными лицами и представителями гражданского общества.

Визит Блинкена в Украину: текстовая трансляция УНИАН

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Автор: Ольга Робейко