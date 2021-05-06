Госсекретарь США встретится с нардепами, главой МИД, президентом, премьером и предстоятелем ПЦУ.

Госдеп США опубликовал обновленную программу визита госсекретарая Энтони Блинкена в Украину.

Читайте такжеГосдеп назвал главную цель визита Блинкена в Украину (видео)

Согласно данным на сайте Госдепа, Блинкен начнет официальную часть своего визита со встречи с украинскими парламентариями.

9:20 - Блинкен проведет встречу с депутатами Верховной Рады.

- Блинкен проведет встречу с депутатами Верховной Рады. 9:40 - начнется встреча Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

- начнется встреча Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. 10:10 - Блинкен и Кулеба встретятся с митрополитом Епифанием и возложат цветы к мемориалу памяти о погибших в войне на Донбассе.

- Блинкен и Кулеба встретятся с митрополитом Епифанием и возложат цветы к мемориалу памяти о погибших в войне на Донбассе. 10:20 - Блинкен и Епифаний посетят Михайловский Златоверхий собор.

- Блинкен и Епифаний посетят Михайловский Златоверхий собор. 10:45 - начнется встреча Блинкена с президентом Владимиром Зеленским.

- начнется встреча Блинкена с президентом Владимиром Зеленским. 11:55 - Зеленский и Блинкен проведут совместную пресс-конференцию.

- Зеленский и Блинкен проведут совместную пресс-конференцию. 12:30 - начнется встреча Блинкена с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

- начнется встреча Блинкена с премьер-министром Денисом Шмыгалем. 15:25 - Блинкен примет участие в виртуальном круглом столе, посвященном борьбе с коррупцией.

- Блинкен примет участие в виртуальном круглом столе, посвященном борьбе с коррупцией. 16:15 - у госсекретаря США запланирована онлайн-встреча с сотрудниками посольства США в Украине.

Визит Блинкена в Киев

Рабочий визит госсекретаря США в Украину состоится 5-6 мая. Блинкен приехал в Киев по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.

6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры. Они обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.

Также Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, другими высшими должностными лицами и представителями гражданского общества.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров