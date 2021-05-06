Блинкен уже прибыл в Украину / Фото: REUTERS
Госдеп США опубликовал обновленную программу визита госсекретарая Энтони Блинкена в Украину.
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Согласно данным на сайте Госдепа, Блинкен начнет официальную часть своего визита со встречи с украинскими парламентариями.
- 9:20 - Блинкен проведет встречу с депутатами Верховной Рады.
- 9:40 - начнется встреча Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
- 10:10 - Блинкен и Кулеба встретятся с митрополитом Епифанием и возложат цветы к мемориалу памяти о погибших в войне на Донбассе.
- 10:20 - Блинкен и Епифаний посетят Михайловский Златоверхий собор.
- 10:45 - начнется встреча Блинкена с президентом Владимиром Зеленским.
- 11:55 - Зеленский и Блинкен проведут совместную пресс-конференцию.
- 12:30 - начнется встреча Блинкена с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
- 15:25 - Блинкен примет участие в виртуальном круглом столе, посвященном борьбе с коррупцией.
- 16:15 - у госсекретаря США запланирована онлайн-встреча с сотрудниками посольства США в Украине.
Визит Блинкена в Киев
- Рабочий визит госсекретаря США в Украину состоится 5-6 мая. Блинкен приехал в Киев по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.
- 6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры. Они обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.
- Также Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, другими высшими должностными лицами и представителями гражданского общества.
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