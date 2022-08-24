Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что за время его президентства во время одной из встреч российский коллега Владимир Путин устроил сцену.
Во время встречи глава РФ устроил сцену с карточками, на которых были темы, рассказал экс-президент в интервью "Радио Свобода".
По его словам, сначала казалось, что Путин никогда не говорил "нет".
Ющенко отметил, что в 2008 году президента РФ очень интересовала тема национальной памяти, национальных героев и национального осознания.
"...Наши разговоры, если мы говорим о протокольной части – независимо от того, являюсь ли я председателем Национального банка, являюсь ли премьером, или я президентом – вот мой протокол, пока я сам не напишу себе карандашом на А4, оно возле меня всегда. Мне 30-40 минут нужно было, чтобы я эту тему изложил. О порядке дня он (президент России – Ред.) был в курсе, его информировал и посол, и каналы Министерства иностранных дел", – сказал бывший украинский лидер.
Собеседник добавил, что глава РФ тогда любил карточки.
"...Помню, была одна сцена. Он берет эти карточки, кипу. На каждой карточке какая-то тема. Он так отбрасывает в сторону, отбрасывает, отвергает, отвергает. Ну, там остается листов возможно пять-шесть в конце. Он тогда так все сгребает: "Виктор Андреевич, вы, собственно, все сказали". Вот это, я бы сказал, как стиль. Никогда не говорит "нет", по большинству вопросов, я бы сказал, поведение было на прием информации", – поделился он.
Ранее нынешний президент Украины Владимир Зеленский сказал, если Владимир Путин победит в широкомасштабной войне в украинском государстве, начатой РФ рано утром 24 февраля, то будет третья мировая война.
Справка УНИАН. Виктор Ющенко был президентом Украины с 2005 по 2010 год. Он третий президент украинского государства. Ющенко несколько раз встречался с Владимиром Путиным.
Стоит отметить, Путин у власти в РФ находится более 20 лет.