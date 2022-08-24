Сперва казалось, что президент России никогда не говорил "нет", отметил бывший украинский лидер.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что за время его президентства во время одной из встреч российский коллега Владимир Путин устроил сцену.

Во время встречи глава РФ устроил сцену с карточками, на которых были темы, рассказал экс-президент в интервью "Радио Свобода".

По его словам, сначала казалось, что Путин никогда не говорил "нет".

Ющенко отметил, что в 2008 году президента РФ очень интересовала тема национальной памяти, национальных героев и национального осознания.

"...Наши разговоры, если мы говорим о протокольной части – независимо от того, являюсь ли я председателем Национального банка, являюсь ли премьером, или я президентом – вот мой протокол, пока я сам не напишу себе карандашом на А4, оно возле меня всегда. Мне 30-40 минут нужно было, чтобы я эту тему изложил. О порядке дня он (президент России – Ред.) был в курсе, его информировал и посол, и каналы Министерства иностранных дел", – сказал бывший украинский лидер.

Собеседник добавил, что глава РФ тогда любил карточки.

"...Помню, была одна сцена. Он берет эти карточки, кипу. На каждой карточке какая-то тема. Он так отбрасывает в сторону, отбрасывает, отвергает, отвергает. Ну, там остается листов возможно пять-шесть в конце. Он тогда так все сгребает: "Виктор Андреевич, вы, собственно, все сказали". Вот это, я бы сказал, как стиль. Никогда не говорит "нет", по большинству вопросов, я бы сказал, поведение было на прием информации", – поделился он.

Ранее нынешний президент Украины Владимир Зеленский сказал, если Владимир Путин победит в широкомасштабной войне в украинском государстве, начатой РФ рано утром 24 февраля, то будет третья мировая война.

Справка УНИАН. Виктор Ющенко был президентом Украины с 2005 по 2010 год. Он третий президент украинского государства. Ющенко несколько раз встречался с Владимиром Путиным.

Стоит отметить, Путин у власти в РФ находится более 20 лет.

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