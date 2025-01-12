Иностранные миротворцы в Украине: депутат объяснил, как их можно допустить сюда

Пока конкретных вариантов в парламенте нет.

Конституция Украины позволяет принять решение о направлении на территорию нашей страны иностранных военных формирований, которые могут выполнять функцию миротворческих.

Об этом в эфире "Radio NV" сказал Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

На вопрос о том, разделяет ли он мнение президента о том, что размещение миротворцев на территории Украины будет одним из лучших инструментов, чтобы принудить Россию к миру, он отметил, что на заседаниях комитета рассматриваются вопросы о вариантах размещения иностранных военных формирований. Вениславский напомнил:

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"Это решение вообще принимается, по Конституции, исключительно с согласия Верховной Рады Украины. Решение принимает президент. Но без утверждения Верховной Радой никакие иностранные войска на территории Украины, будь то миротворческие или другие, размещены быть не могут".

Так, отметил он, если такой вопрос будет актуальным и будет проявлена готовность каких-то партнеров Украины разместить свои войска на территории нашей страны, "мы этот вопрос вынуждены будем рассматривать и будем дискутировать".

"Насколько эта идея является жизнеспособной - я думаю, что если президент ее озвучивает систематически, то, наверное, какие-то основания для этого у президента есть как минимум. Насколько она будет реализована - это зависит прежде всего от наших партнеров. Потому что мы прекрасно понимаем: Россия враз не остановит свои активные боевые действия", - подчеркнул Вениславский.

Соответственно, добавил он, те страны, которые гипотетически, потенциально могут прислать к нам свои военные миротворческие контингенты, также будут понимать это. "Этому должны предшествовать какие-то гарантии со стороны, в том числе, Российской Федерации, что она прекратит огонь и не будет обстреливать те иностранные войска, которые будут на территории Украины", - сказал депутат и отметил, что этот вопрос сложный и неоднозначный.

Кроме того, на вопрос о том, нужно ли менять Конституцию для возможности размещения иностранных миротворцев, контингентов в Украине, он объяснил, что Конституция запрещает размещение на территории нашей страны иностранных военных баз.

"Но об иностранных военных формированиях говорится в статье 85 Конституции Украины, которая предусматривает, что разрешение на направление подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства, а также предоставление согласия на направление подразделений других вооруженных формирований на территорию Украины, - это решение, которое принимается Верховной Радой Украины. Поэтому да, мы можем принять решение", - сказал Вениславский.

Так, по его словам, Конституция "позволяет принять решение о направлении на территорию Украины иностранных военных формирований, которые могут быть в данном случае и выполнять функцию миротворческих".

На уточнение, не работает ли его комитет пока над этим вопросом, депутат отметил: "Исключительно на уровне таких дискуссий о гипотетических возможных сценариях. Но конкретных вариантов на сегодняшний день у нас в парламенте нет".

Миротворцы в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания положительно воспринимает начатую Францией инициативу направления международного контингента в Украину в рамках гарантий безопасности.

По его мнению, НАТО - главная гарантия безопасности для Украины, но на пути к Альянсу необходимо иметь и другие международные договоренности.

Кроме того, президент отметил, что между Украиной и Великобританией уже есть серьезные решения, о которых станет известно позже.

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