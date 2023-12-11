Глава Министерства иностранных дел Украины сегодня впервые с начала полномасштабного вторжения РФ проведет личную встречу с венгерским коллегой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что отказ на текущем этапе истории от начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз будет иметь разрушительные последствия для всех на континенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на брифинге перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел и встречи Восточного партнерства в Брюсселе. Кулеба отметил, что встреча Европейского Совета на уровне лидеров стран-членов ЕС 14-15 декабря будет очень сложной не только из-за вопросов, связанных с Украиной, но и других вопросов, потому что процесс расширения является широким и касается других государств.

При этом, как отметил глава МИД, сейчас на повестке дня находится четыре конкретных вопроса, связанных с Украиной: начало переговоров о вступлении, создание Украинского фонда на 50 млрд евро на период 2024-2027 годов, продолжение финансирования Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины, а также одобрение 12-го пакета санкций против России.

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"Но самое важное решение, конечно, это открытие переговоров о вступлении", - сообщил Кулеба и добавил, что прибыл сегодня на заседание Совета ЕС преимущественно для обсуждения подготовки к саммиту ЕС 14-15 декабря.

"Я не могу представить и даже не хочу говорить о разрушительных последствиях, которые появятся, если Европейский Совет не сможет принять это решение не только насчет Украины, но в более широком смысле по вопросу расширения в целом", - заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина выполнила свою "домашнюю работу" и ожидает, что Евросоюз выполнит свою часть. Он напомнил, что Украина до марта 2024 года должна внедрить четыре закона и продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией.

Как сказал Кулеба, из этих четырех законов Верховная Рада Украины три уже одобрила, и они уже подписаны президентом Владимиром Зеленским. Эти законы касаются Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро и образования и применения языков национальных меньшинств в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Также глава МИД уверяет, что четвертый законопроект о лоббировании будет тоже одобрен.

Кулеба убежден, что изменения в законодательстве насчет языка в образовании для нацменьшинств должны устранить беспокойство Венгрии. В связи с этим Кулеба сообщил, что сегодня проведет первую персональную встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто со времени полномасштабного вторжения России в Украину. "Этот факт говорит сам за себя. Мы продолжаем диалог и говорим с Венгрией. И как я сказал, Украина изменила свое законодательство насчет образования и использования языков национальных меньшинств таким образом, как этого хотела Венгрия. Этот факт должен уважаться", - подчеркнул Кулеба.

Он считает, что ставки являются одновременно очень высокими как для Украины, так и ЕС. По его словам, если решение о начале переговоров не будет одобрено, это будет очень демотивирующим фактором для украинцев, но для ЕС это пришлет сигнал на континенте, что ЕС "неспособен принимать решения исторического характера и придерживаться обещаний".

Как сказал Кулеба, это будет сокрушительное решение как для Украины, так и Евросоюза. Министр сказал, что если Венгрия заблокирует начало переговоров о вступлении, то это не остановит процесс, расширение состоится, а Украина станет членом ЕС. Но этот процесс будет происходить с задержкой.

"Но вы не можете остановить поворот колеса истории. Я не сомневаюсь, что процесс расширения продолжится. Украина станет членом ЕС. Вопрос только заключается в том: будет ли кто-то способен приостановить это, и такой результат дорого обойдется, или мы проследуем беспрепятственно, и никто не должен будет искать варианта сохранения лица", - сказал Кулеба.

Важные новости - сегодня это стоит знать о пути Украины к вступлению в ЕС

Как сообщал УНИАН, действующее правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном последовательно ведет политику, которая вредит евроинтеграционным стремлениям Украины и подрывает обороноспособность нашего государства. Орбан неоднократно заявлял о том, что выступает против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Еврокомиссия в ноябре рекомендовала странам-членам ЕС начать переговоры о присоединении Украины.

Европейский Совет 14-15 декабря соберется на уровне глав государств и правительств стран-членов, чтобы рассмотреть вопрос начала переговоров о вступлении Украины. В частности, может быть принято организационное решение о переговорных рамках будущего переговорного процесса.

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