Все языковые послабления для нацменьшинств не будут касаться русского языка.

Верховная Рада Украины приняла закон о правах национальных меньшинств в отдельных сферах, учтя экспертную оценку Совета Европы и его органов.

За принятие закона с регистрационным номером 10288-1, который является одним из необходимых для открытия переговоров о вступлении в ЕС, проголосовало 317 народных депутатов. Закон предусматривает, что учреждения высшего образования частной собственности могут свободно выбирать языком обучения любой язык ЕС. При этом обязательным является изучением украинского языка.

В политической рекламе, частных школах и университетах, классах нацменьшинств, медиа разрешается использование языков нацменьшинств, которые являются языком ЕС, кроме языка страны–агрессора, то есть России. При этом предвыборная агитация на языках коренных народов, нацменьшинств должна дублироваться на украинском.

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Законом разрешено продолжить обучение на языке нацменьшинств, являющемся языком ЕС, до завершения получения полного общего среднего образования при условии начала обучения до 1 сентября 2018 года.

Законом освобождены от квоты 50% украинского издательства, которые выпускают книги на крымскотатарском и языках коренных народов и нацменьшинств официальных языков ЕС. Также установлена квота 30% и более украинского языка для телевещателей, которые кроме украинского ведут трансляцию на языках ЕС. Все эти новации не касаются русского языка

Данный закон должен стать компромиссом, чтобы не заблокировать начало переговоров о вступлении в Евросоюз. Здесь учтены многие из тех позиций на которых настаивала Венгрия относительно своих мешин в Украине. В ранее принятом законе о нацменьшинствах предусматривалось, что в тех школах, где преподавали предметы на другом языке, в частности на венгерском, нужно было увеличивать количество предметов на украинском языке, чтобы полностью перейти на государственный. Теперь это не будет касаться тех школ, которые есть в местах компактного проживания нацменьшинств.

Позиция Венгрии по вступлению Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан категорически против переговоров о вступлении Украины в ЕС. Это ставит под вопрос дальнейшее членство в ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил венгерского премьера в Париж, чтобы попытаться найти компромисс. Как известно, 14-15 декабря состоится заседание Европейского совета на уровне глав государств и правительств стран-членов ЕС.

В марте 2023 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт не будет поддерживать ни трансатлантическую, ни европейскую интеграцию Украины из-за закона Об образовании.

Он отмечал, что 99 венгерских учебных и средних школ в Украине находятся под угрозой закрытия из-за украинского закона о языке, который предусматривает, что образовательный процесс в Украине будет проходить на государственном языке.

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