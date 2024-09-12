Шесть из десяти опрошенных венгров высказались против членства Украины.

Граждане Венгрии более скептически относятся к расширению Евросоюза и особенно не одобряют вступление Украины в сообщество. Такие результаты показал опрос аналитического центра Policy Solutions, пишет Telex. Хотя в прошлом году большинство венгров положительно относились к возможному вступлению новых членов, а в этом году только 45% опрошенных одобрили вступление Черногории - страны с наибольшей поддержкой среди венгров.

А меньше всего венгры одобряют присоединение Украины к ЕС. Шесть из десяти венгров, то есть 61%, высказались против членства Украины.

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Венгрия и Украина

Удачная Венгрия занимает открытую антиукраинскую позицию, о которой напоминает при любых условиях. В начале июля Венгрия начала председательствовать в Совете Евросоюза. Премьер-министр страны Виктор Орбан сразу совершил первый за время полномасштабной войны визит в Киев.

Затем он поехал в Кремль, назвав свою поездку "миротворческой" миссией. Его встреча с Путиным возмутила многих европейских политиков, поэтому в сторону венгерского премьера звучали жесткие заявления. В ЕС подчеркивали, что он поехал в Россию не как их представитель.

А 6 сентября Орбан заявил, что лидерам РФ и Украины необходимо встретиться, чтобы закончить войну.

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