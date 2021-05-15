Генпрокурор напомнила, что просила об аресте и залоге для Медведчука.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала дело народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого накануне отправили под круглосуточный домашний арест.

Это она сделала в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера", пишет НВ.

Венедиктова заявила, что в деле нет политики и что она "сделает все, чтобы мы не вошли ни в какие геополитические процессы".

"Фактаж мы уже имеем. Если внимательно посмотреть наш брифинг с Иваном Геннадьевичем, то мы к нему тщательно готовились. Если вы думаете, что что - то было сделано быстро, для пиара - абсолютно нет. Там каждое слово было выверено", - добавила она.

Генпрокурор напомнила, что просила об аресте и залоге для Медведчука.

"Нравится ли мне, что я не получила то, о чем просила? Я думаю, это очевидно. Если прокурор с чем пришел, он хочет быть уверен в том, о чем просит, поэтому я ознакомлюсь с решением суда, чтобы мы понимали мотивацию", - сказала Венедиктова.

Она также заявила, что ликвидация компании, которае фигурирует в деле о разработке месторождений в Черном море, не повлияет на ход расследования, поскольку в деле хватает фактажа.

"Пойдем ли мы в апелляцию? Посмотрим. Скорее всего, мы пойдем в апелляцию, потому что я уверена в том документе, который подготовила. Я еще посмотрю на мотивацию судьи", - заявила она.

Венедиктова подчеркнула, что сейчас есть законное и обоснованное подозрение Медведчуку, а установленная судом мера пресечения - не та, на которой настаивал прокурор, но это "не зрада и не перемога", а нормальный юридический процесс.

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Дело против Медведука и Козаза

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ), проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Промінь» (Луч»).

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

13 мая судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

Козак находится за пределами Украины.

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Автор: Олег Давыгора