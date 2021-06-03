Генпрокурор пообещала применить к Петру Порошенко принудительный привод на допрос, если к ней обратится следователь.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, какой статус имеет Петр Порошенко по делу Медведчука и Козака, которых подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

Об этом она рассказала в ток-шоу "Право на владу", передает ТСН.

"Я думаю, что нам здесь не стоит играть в пас. Пятый президент Порошенко в этом производстве - свидетель. Сейчас мы все возмущены. Общество хочет ответа. И мы профессионально к ответу и к правде дойдем. Я не могу сейчас сказать винновен он или нет. Потому что получится так, что дело с уголовно-процессуальной плоскости мы переведем в политическую", - рассказала она.

Также генпрокурорка добавила, что Порошенко приглашают на допросы в СБУ.

"Как только ко мне обратится следователь по согласованию о ходатайстве применить к нему принудительный привод - я его применю", - сказала Венедиктова.

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Дело Медведчука-Козака

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ), проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Промінь".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Козак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями, хотя обвинение настаивало на применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

20 мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание казака.

21 мая Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

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Автор: Александр Топчий