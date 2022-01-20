На внутренние перелеты Владимира Зеленского в 2021 году потратили вдвое меньше, чем в 2020-м.

В 2021 году на авиаперелеты украинских делегаций с президентом Владимиром Зеленским Государственное управление делами потратило 40,2 миллиона гривень.

О таком свидетельствуют данные Единого вебпортала использования публичных средств, пишет "Экономическая правда".

Отмечается, потраченная сумма стала почти вдвое больше, чем в 2020-м (22,25 миллиона гривень).

Больше всего денег было потрачено на перелет Зеленского по маршруту Киев - Кеплавик - Вашингтон - Сан-Франциско - Лос-Анджелес - Вашингтон - Кеплавик - Киев в августе (более 8,4 миллиона гривень). Это была первая встреча Зеленского с президентом США и Украины Джо Байденом, которая состоялась 1 сентября.

Еще один перелет Зеленского в США для участия в Генеральной ассамблее ООН Киев - Шаннон - Нью-Йорк - Дувр - Нью-Йорк - Шаннон - Киев обошелся бюджету еще в более 4,2 миллиона гривень.

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Другие самые затратные авиаперелеты президента были в Объединенные Арабские Эмираты в феврале (за почти 1,7 миллиона гривень); в Глазго на 26-й климатический саммит ООН в ноябре (за более чем 1,5 миллиона гривень); в Брюссель на "Саммит Восточного партнерства" в декабре (тоже за более 1,5 миллиона гривень); в Париж на переговоры с Макроном и Меркель в апреле (за почти 1,2 миллиона гривень); в Катар в апреле (за более 1,1 миллиона гривень).

Также сообщается, что на внутренние перелеты Владимира Зеленского в 2021 году потратили вдвое меньше, чем в 2020-м - 4,7 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, недавно президент Владимир Зеленский предложил американскому главе провести трехстороннюю встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.