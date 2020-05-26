Пришли сотни людей: на Черниговщине похоронили погибшего нардепа Давыденко (фото)

Депутата нашли мертвым в его киевском офисе 23 мая.

Сегодня, 26 мая, в Носовке Черниговской области похоронили народного депутата группы «Доверие» Валерия Давыденко, которого на днях нашли застреленным в собственном офисе.

Читайте такжеТаинственная смерть. Несколько версий гибели депутата ДавыденкоОб этом передает ТСН.

Попрощаться с Давыденко пришли сотни людей – съехались даже из соседних районов, где тот избирался депутатом, приехало руководство области. Гроб несли одноклассники Давыденко. Один из них – коллега по группе «Доверие» в парламенте Борис Приходько. Именно он обеспокоился исчезновением товарища и звонил уборщице, которая и нашла тело нардепа.

Тело депутата привезли в Носовку накануне, после прощания в ритуальном зале больницы «Феофания». Траурную церемонию сопровождает дождь. Цветы, которые принесли на могилу нардепу, пришлось везти отдельным микроавтобусом – так много их было.

Как сообщал УНИАН, Валерия Давиденко нашли мертвым вечером субботы, 23 мая, в его офисе в центре Киева. Он был с простреленной головой. Полиция расследует уголовное производство по статье об умышленном убийстве

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