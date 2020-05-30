ВАКС отказался уменьшать размер залога бывшему первому замминистра юстиции Бернацкой

Суд также отказался вернуть Наталье Бернацкой паспорт для выезда за границу.

Высший антикоррупционный суд отказался уменьшать размер залога подозреваемой в хищении более 54 млн грн бывшему первому замминистра юстиции Наталье Бернацкой.

Как сообщается на странице ВАКС в Facebook, следственный судья отказала в удовлетворении ходатайства защитника, который просил уменьшить размер залога и вернуть паспорт для выезда за границу.

Отмечается, что прокурор возражал против удовлетворения этого ходатайства.

Судья оставила в силе меру пресечения в виде залога в размере 7 млн грн.

Как сообщал УНИАН, по данным следствия, в сентябре 2013 года представитель общества «Золотой Мандарин Ойл», подконтрольного бывшему народному депутату и по его указанию, подготовил и направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета 54 млн 179 тыс. грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО «Киевэнерго» за хранение мазута. Исполнительная служба якобы должна была взыскать этот долг еще начиная с 2009 года.

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Однако следствие установило, что, несмотря на решение суда в свою пользу, «Золотой Мандарин Ойл» не обращался в исполнительную службу за его реализацией, и об этом факте ЕСПЧ не сообщил.

Кроме того, был скрыт и факт уступки права требования к «Киевэнерго» в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом - организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ.

В дальнейшем, по версии следствия, бывший депутат договорился с руководством Минюста, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Борис Бабин подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу «Золотой Мандарин Ойл» 54 млн 179 тыс. грн из госбюджета по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. На основании этого в феврале 2016 года Минюст перечислил указанную сумму средств.

В январе 2020 года правоохранители сообщили о подозрении в завладении и легализации более 54 млн 179 тыс. грн госсредств Бабину, бывшему первому замминистра юстиции Бернацкой, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к экс-народному депутату.

Действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

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