Джонсон отметил, что Британия должна "присоединиться к союзникам, чтобы Украина одержала победу".

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что президента страны-агрессора Владимира Путина нужно остановить.

Об этом он заявил во время выступления в Палате общин британского парламента, сообщает The Guardian.

Джонсон отметил, что Британия должна "присоединиться к союзникам, чтобы Украина одержала победу".

"Если Путина не остановить в Украине, то он найдет новые цели для своих реваншистских атак. Мы защищаем не какой-то абстрактный идеал, а первый принцип мирного мира, который заключается в том, что нельзя допустить расчленения больших и могущественных стран, своих соседей, и если бы это когда-либо было разрешено, то ни один народ нигде не был бы в безопасности", — сказал британский премьер.

Джонсон подчеркнул, что у Украины "есть силы, чтобы закончить эту войну на условиях, которые описал президент Зеленский".

Война в Украине и позиция Джонсона:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасение, что Украина может столкнуться с давлением с целью заключения мирного соглашения с Россией, которая не отвечает ее интересам, из-за экономических последствий войны в Европе.

Джонсон сказал, что последствия того, что президент России Владимир Путин сможет добиться своего в Украине, будут опасны для международной безопасности и станут "долгосрочной экономической катастрофой".

26 июня появилась информация о том, что Джонсон намерен организовать встречу Зеленского с королевой Елизаветой II.

26 июня 2022 года Джонсон заявил о том, что "надавит" на несколько стран, чтобы помочь Украине с оружием.

29 июня 2022 года Джонсон назвал российского диктатора Владимира Путина "изгоем", но призвал партнеров G20 не бойкотировать саммит, если глава Кремля туда все таки приедет.

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