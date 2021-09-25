Об этом шла речь во время телефонного разговора председателя Венецианской комиссии и президента Украины.

Председатель Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио попросил президента Украины Владимира Зеленского предоставить для заключения Комиссии закон об олигархах в редакции, подписанной главой государства.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом шла речь во время их телефонного разговора, который состоялся по инициативе Букиккио.

В частности, Букиккио отметил принятие закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

"Председатель Венецианской комиссии обратился с просьбой предоставить Комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения", - говорится в сообщении.

Также, добавили в пресс-службе, во время разговора состоялся конструктивный обмен мнениями относительно проектов законов Украины, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады и направлены на совершенствование конституционной процедуры, порядка назначения судей Конституционного Суда, а также в отношении отбора судей КСУ.

Кроме того, проинформировали в пресс-службе, Зеленский и Букиккио обсудили ход формирования Этического совета, который будет проверять на добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия. "Президент Украины и председатель Венецианской комиссии подчеркнули, что этот процесс должен завершиться как можно скорее, а все имеющиеся сейчас препятствия – устранены", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).

Многие депутаты возмущались, что законопроект рассматривали по спецпроцедуре, то есть рассмотрели лишь 13 поправок из поданных 1 тыс. 270.

Законом определено, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Решение об исключении лица из реестра олигархов принимается в случае установления факта несоответствия такого лица одновременно по меньшей мере двум из признаков.

Устанавливается, что решение о признании лица таким, которое имеет значительное экономическое и политическое влияние в общественной жизни (олигархом), принимается Советом нацбезопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления его в силу. Он теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

Автор: Светлана Закелова