Новый формат взаимодействия будет координировать деятельность органов государственной власти, гражданского общества и родственников политзаключенных с целью их освобождения.

В Украине создана Платформа международного действия по освобождению Россией украинских политзаключенных с участием государственных органов власти и общественности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, 1 июля под руководством первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапаровой в формате видеоконференции состоялось учредительное заседание этой Платформы.

В частности, основной задачей инициированного МИД формата будет координация международной адвокационной деятельности органов государственной власти, гражданского общества и родственников политзаключенных. "Мы сосредоточимся на координации внешнеполитических действий, которые будут способствовать усилению международного давления с целью освобождения незаконно удерживаемых Россией лиц и защиты их прав в заключении", - отметила Джапаров.

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Также в ходе заседания участники обсудили актуальное состояние дел в вопросе незаконно удерживаемых РФ лиц и защиты их прав в заключении и определили задачи на ближайшую перспективу. В рамках международных событий и мероприятий до конца 2020 года планируется освещение фактов нарушений прав человека со стороны РФ и применения репрессивных практик к гражданам Украины на временно оккупированных территориях Украины.

Участие в заседании также приняли представители Минреинтеграции, Офиса президента Украины, Постоянного представительства президента Украины в АР Крым, уполномоченного ВРУ по правам человека, Меджлиса крымскотатарского народа, неправительственных правозащитных организаций, а также родственников незаконно удерживаемых лиц.

Как сообщал УНИАН, 11 июня родственники украинских политических узников и пленных пикетировали Офис президента с требованием возобновить усилия по освобождению пленников из российских тюрем и тюрем в оккупированном Крыму.

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