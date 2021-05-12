Законопроект также предусматривает очищение законодательства от "терминологической советчины".

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту поддержать изъятие из законодательства упоминаний об СССР и Октябрьской революции.

Об этом сообщила заместитель председателя этого комитета Евгения Кравчук (фракция «Слуга народа») на своей странице в Facebook.

По ее словам, предлагается принять за основу проект закона «О десоветизации законодательства Украины» (регистрационный номер 4284), одним из авторов которого является первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук.

«Проект предусматривает очищение нашего законодательства от терминологической советчины - трудящийся станет работником, а собственник - работодателем. Актуально также изъятие упоминаний об СССР, Октябрьской революции и т.д.» - написала она.

Читайте также"Он гадил человечнее": анекдоты о кровавом вожде мировой революции" Ленине, которому сегодня – 151При этом, отмечает Кравчук, в законопроекте говорится о необходимости разработать новые проекты Жилищного кодекса и Кодекса законов о труде.

«В целом Руслан Стефанчук насчитал 249 актов, изданных Верховной Радой и Президиумом Верховного Совета Украинской ССР, которые имеют право остаться разве что на страницах истории», - отметила она.

Десоветизация законодательства в Украине: что известно

29 октября первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и еще ряд народных депутатов зарегистрировали в парламенте законопроект "О десоветизации законодательства Украины" (№4284).

По словам Стефанчука, "абсурдным является то, что, например, на 30-м году независимости Украины у нас существует Жилищный кодекс УССР (1983 года), согласно которому мы до сих пор воплощаем в жизнь ленинские идеи построения коммунистического общества. А в Кодексе законов о труде (1971 года) мы декларируем, что работники, которые уволены в связи с избранием их на выборные должности в комсомольских (!) организациях, могут иметь льготы при восстановлении".

Вице-спикер утверждает, что сегодня нет никаких актов, которыми бы отменялось или хотя бы каким-то другим образом было прекращено действие четырех Конституций, действовавших в советские времена на территории Украины. "Как это ни странно, но актов, которые бы их однозначно отменяли, мы не нашли", - отмечал Стефанчук.

Он считает, этот законопроект является "первым на пути к систематизации и дальнейшей десоветизации законодательства независимой Украины".

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Автор: Надя Пришляк