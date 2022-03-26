Отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что война в Украине может привести к голоду во многих регионах мира.

Такое заявление он сделал во время выступления с видеообращением на Дельфийском форуме.

"Настоящие проблемы впереди. Украина - один из важнейших мировых экспортеров продовольствия. Пшеница, растительное масло, кукуруза и другая аграрная продукция из нашей страны - это основа стабильности и внутренней безопасности многих государств в разных регионах мира", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что российские войска минируют поля в Украине, подрывают аграрную технику, уничтожают запасы топлива, которые необходимы для посевной, они заблокировали наши морские порты.

"Нашему государству хватит продовольствия, но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам", - сказал президент.

Зеленский заверил, что совместными усилиями нужно не допустить дефицита пищи в мире из-за войны.

"Мы все вместе должны не допустить дефицита пищи. Санкционные ограничения для России направлены лишь на одно – чтобы Россия начала искать мир", - подчеркнул глава государства.

Ранее в Мариупольском городском совете сообщили, что в блокадном городе фиксируют все больше смертей от голода.

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