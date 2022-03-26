Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что война в Украине может привести к голоду во многих регионах мира.
Такое заявление он сделал во время выступления с видеообращением на Дельфийском форуме.
"Настоящие проблемы впереди. Украина - один из важнейших мировых экспортеров продовольствия. Пшеница, растительное масло, кукуруза и другая аграрная продукция из нашей страны - это основа стабильности и внутренней безопасности многих государств в разных регионах мира", - подчеркнул Зеленский.
Он подчеркнул, что российские войска минируют поля в Украине, подрывают аграрную технику, уничтожают запасы топлива, которые необходимы для посевной, они заблокировали наши морские порты.
"Нашему государству хватит продовольствия, но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам", - сказал президент.
Зеленский заверил, что совместными усилиями нужно не допустить дефицита пищи в мире из-за войны.
"Мы все вместе должны не допустить дефицита пищи. Санкционные ограничения для России направлены лишь на одно – чтобы Россия начала искать мир", - подчеркнул глава государства.
Ранее в Мариупольском городском совете сообщили, что в блокадном городе фиксируют все больше смертей от голода.