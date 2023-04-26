Джон Кирби сказал, что война может закончиться "немедленно", если Россия выведет свои войска из Украины.

США приветствовали телефонный разговор между украинским президентом Владимиром Зеленским и его китайским коллегой Си Цзиньпинем.

"Мы думаем, что это хорошо. Теперь, приведет ли это к какому-то значимому движению за мир, плану или предложению, я просто не думаю, что мы знаем это прямо сейчас", - заявил журналистам представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, сообщает The Guardian.

"Мы давно говорили, что хотим, чтобы эта война закончилась", - сказал он, добавив, что она может закончиться "немедленно", если Россия выведет свои войска из Украины.

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"Если будет мир путем переговоров, он должен (быть), когда президент Зеленский будет к этому готов… когда он сможет сделать это с позиции силы. Мы, безусловно, будем приветствовать любые усилия по достижению справедливого мира, если этот мир может быть справедливым, устойчивым и заслуживающим доверия. И, на наш взгляд, он не будет устойчивым или заслуживающим доверия, если украинцы и лично президент Зеленский не будут в него вкладываться и поддерживать его", - сказал Кирби.

Разговор Зеленского и Си Цзиньпина - детали

26 апреля Владими Зеленский провел телефонный разговор с Си Цзиньпинем. Зеленский после разговора с Си Цзиньпинем заявил о невозможности мира за счет территориальных компромиссов, а пресс-секретарь Зеленского назвал "точки пересечения" украинского и китайского мирных планов.

Министерство иностранных дел страны-агрессора отреагировало на первый с момента ее полномасштабного вторжения в Украину разговор китайского лидера Си Цзиньпина и украинского президента Владимира Зеленского. Мария Захарова набросилась с обвинениями в адрес Украины и стран-партнеров, которые якобы демонстрируют "возможности по заматыванию мирных инициатив".