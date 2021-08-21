По словам секретаря СНБО, государство потеряло контроль над предприятием из-за мошеннических манипуляций

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о национализации газораспределительной компании "Черкассыгаз".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"(Принято решение - УНИАН) установить контроль со стороны государства над предприятием "Черкассыгаз", - сказал Данилов.

СНБО также дало поручение вернуть государству контрольный пакет акций этого предприятия и возместить причиненные убытки.

Справка УНИАН. "Черкассыгаз" (г. Черкассы) - предоставляет услуги по газоснабжению и газификации, занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Черкасской области.

Читайте такжеСНБО ввел санкции против нардепа ДеркачаВ 2013 году 51% акций компании "Черкассыгаз" принадлежали Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", но впоследствии доля государства была существенно уменьшена. Сейчас акции компании распределены между рядом офшорных компаний.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Игорь Орел