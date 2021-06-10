Председатель фракции Давид Арахамия считает, что программу журналистских расследований по поводу записей разговоров Виктора Медведчука с российскими чиновниками и боевиками необходимо показывать на всех телеканалах, чтобы все люди знали, что "им врут в глаза".

Руководители фракции "Слуга народа" прокомментировали "пленки Медведчука".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали во время брифинга.

"У меня есть рецепт. Я считаю, что эти четыре выпуска (программы журналистских расследований по поводу записей разговоров Виктора Медведчука с российскими чиновниками и боевиками - УНИАН) надо транслировать на всех национальных каналах. Чтобы люди просто знали, когда им врут в глаза: говорят, что "мы патриоты", а затем делают такие дела", - подчеркнул председатель фракции" Слуга народа "Давид Арахамия.

В свою очередь первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко отметил, что "по решению суда можно лишать мандата".

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"Верховная Рада своим голосованием это делает. Я думаю, что там наговорено точно не на один приговор. Просто надо, чтобы сейчас правоохранительная система отработала", - сказал он.

Корниенко напомнил, что в парламенте создана Временная следственная комиссия, которая рассматривает, в том числе, подобные вопросы.

"Это комиссия, возглавляемая Марьяной Безуглой. Это точно человек, к которому нет вопросов по репутации, позиции политической. Поэтому, я думаю, что сейчас будут и результаты комиссии, и правоохранительные органы нам должны что-то сказать", - сказал парламентарий.

"Пленки" Медведчука: справка УНИАН

Проект журналистских расследований Bihus.Info обнародовал записи, сделанные во время прослушивания разговоров народного депутата от "ОПЗЖ" Медведчука с российскими чиновниками и главарями боевиков.

Из записей следует, что Медведчук участвовал в переговорах о закупке газа, электроэнергии и об обмене пленными. Так, в одной из частей программы журналисты рассказали, как "труба Медведчука" стала его собственностью.

Также стало известно, что Медведчук осенью 2014 года по согласованию с тогдашним президентом Петром Порошенко и под прикрытием СБУ вел переговоры о закупке угля из ОРДЛО.

Кроме того, Медведчук блокировал освобождение "киборга" Андрея Гречанова из плена боевиков ради Порошенко.

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Автор: Татьяна Поляковская