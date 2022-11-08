Кредиты будут выделять при условии, что Украина должна воплощать дальнейшие реформы в области верховенства права.

Евросоюз представит 9 ноября новый механизм выделения финансовой помощи Украине на 18 млрд евро в 2023 году.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Помощь должна стать ответом на критику США в сторону Евросоюза в недостаточной поддержке Украины. План поддержки имеет целью гарантировать устойчивую основу для покрытия части финансовых потребностей Украины в следующем году, в то же время оставаясь гибким для корректировки помощи, учитывая текущие потребности Киева в финансировании. Эти средства должны покрыть примерно половину от прогнозируемых общих потребностей Украины в финпомощи на следующий год.

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Новый инструмент финподдержки Украины будет предусматривать предоставление кредитов на льготных условиях. Средства должны пойти на покрытие насущных потребностей, восстановление критической инфраструктуры и общее послевоенное восстановление. Но в целом планы все еще обсуждаются.

Кредиты будут выделять при условии, что Украина должна воплощать дальнейшие реформы в области верховенства права, управления, усиления борьбы с отмыванием средств и коррупцией, что будет способствовать также ее усилиям для получения членства в ЕС.

Ожидается, что до конца текущего года Евросоюз предоставит Украине 7,2 млрд евро финподдержки. Впрочем, разногласия по структуре плана привели к задержке выплат в течение последних месяцев. Государства-члены блока не пришли к согласию относительно того, должна ли помощь предоставляться в виде грантов или льготных кредитов, как это было до сих пор. Не было единства и по вопросу объема гарантий, которые нужно предоставить для заимствования средств на финансовых рынках.

С целью избежания подобных задержек в будущем еврочиновники предлагают использовать дополнительную "подушку" в бюджете ЕС как гарантию для привлечения средств. Последний вариант потребует единодушной поддержки правительств 27 стран-членов ЕС для внесения изменений в бюджетные рамки Евросоюза. В то же время правительство Венгрии заявило накануне, что не собирается поддерживать новый многомиллиардный пакет помощи Евросоюза для Украины, а готово взамен оказывать Киеву поддержку на двусторонней основе.

Вступление Украины в ЕС

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

21 августа глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Евросоюз в следующем году проанализирует выполнение Украиной этих рекомендаций, чтобы сохранить статус страны-кандидата на вступление.

Сейчас Украина выполнила 70% требований для вступления в ЕС. По прогнозам Кабмина, государство должно быть полностью готовым к вступлению в ЕС до конца 2024 года.

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