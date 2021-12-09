В то же время, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что сейчас изучаются все возможные варианты усиления устойчивости Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что от солидарности с Украиной зависит общее европейское будущее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бербок сказала в Брюсселе на совместной пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем.

"Мы также подчеркнули нашу общую солидарность с Украиной, поскольку для нас важно, что мы как европейцы отстаиваем ценности и наше общее европейское будущее вместе", - подчеркнула Бербок.

Читайте такжеСША согласовывают с Германией закрытие "трубы Путина" в случае наступления РФ, но готовят и запасной вариантОтдельно глава МИД Германии подчеркнула, что Евросоюз должен сохранять давление на режим Александра Лукашенко в Минске.

В свою очередь, Боррель сказал, что сегодня с Бербок обсудил военное наращивание России на границах Украины.

Высокий представитель ЕС подтвердил твердую приверженность для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы готовы применить все инструменты, которые есть в наличии, и мы изучаем способы усиления устойчивости украинцев", - подчеркнул Боррель.

Позиция новой коалиции Германии

24 ноября Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободная демократическая партия представили коалиционное соглашение.

В соглашении отмечается, что новое правительство будет поддерживать движение Украины к членству в Европейском Союзе. Также Германия намерена углубить энергетическое партнерство с Украиной, в частности в отраслях возобновляемых источников энергии, производства водорода.

Новым канцлером ФРГ станет Олаф Шольц (СДПГ).

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц высказался о существующие риски вторжения России в Украину.

У Шольца поинтересовались, что готово новое правительство приостановить "Северный поток-2" в ответ на шантаж России наступлением на Украину. На что будущий канцлер ответил без уточнений относительно судьбы проекта РФ: "безопасность в Европе предполагает соблюдение принципов".

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Автор: Виталий Саенко