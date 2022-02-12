Проект "Закона об ответственности Белоруссии за агрессию", который внесли в Сенат США, не видит разницы между РФ и любой другой страной, которая помогает ей в агрессии против Украины.

С целью удержать Минск от того, чтобы позволить России использовать белорусскую территорию для вторжения в Украину, американский сенатор Джеймс Ленкфорд внес в Сенат проект "Закона об ответственности Беларуси за агрессию".

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте сенатора-республиканца от Оклахомы, передает "Немецкая волна".

Законопроект предусматривает введение санкций против Беларуси или любой другой страны, которая поддерживает "длительную неспровоцированную агрессию России против суверенитета и территориальной целостности Украины".

В сообщении сказано, что Россия разместила около 30 тыс. военнослужащих вблизи границ Беларуси и Украины, что является крупнейшим развертыванием войск в Белоруссии со времен холодной войны, а также перебросила 130 тыс. военных на российско-украинскую границу и направила в Черное море еще шесть кораблей ВМФ.

Руководствуясь тем, что Беларусь допускает на свою территорию тысячи российских солдат, сенатор Ленкфорд настаивает на том, что "США должны четко дать понять, что против любой страны, которая поддерживает попытки России бы вторгнуться в Украину, будут введены жесткие экономические и дипломатические санкции".

Внесенный законопроект не делает разницы между РФ и любым другим государством, включительно с Беларусью, которая помогает или содействует российским силам в каких-либо актах военной агрессии, что нарушает суверенитет или территориальную целостность Украины. В частности, действиями за которые могут быть наложены санкции, называют: совместное с Россией вторжения в Украину, оказание материальной, тактической или иной поддержки российскому вторжению; размещение на своей территории войск РФ, которые участвуют в нападении; сотрудничество с российской разведкой во время вторжения; а также приобретение или продажу летального оружия, которое используется во время вторжения в Украину.

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