Сегодня ВР может проголосовать за увольнение, отчета Баканова на комитете не было.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

"Профильный комитет по обороне поддержал увольнение Баканова с должности главы СБУ. 8 - за и 3 - воздержались", - написал он. При этом сообщил, что на заседании комитета Баканов не выступал с отчетом о своей работе на посту главы СБУ.

Поскольку есть решение профильного комитета, то парламент может рассмотреть этот вопрос в сессионном зале. По информации УНИАН из источников в ВР, заседание может состояться уже сегодня.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент в соответствии с пунктом 14 части первой статьи 106 Конституции Украины представление об увольнении Баканова с должности председателя Службы безопасности Украины.

При этом отмечается, что представлять это представление на пленарном заседании Верховной Рады Украины уполномочивается представитель президента Украины в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский.

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