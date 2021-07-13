Это никоим образом не повлияло на работу парламента, заседание продолжалось.

Сегодня в Верховной Раде перебои со светом.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько раз выключался свет на секунды.

Это никоим образом не повлияло на работу парламента, заседание продолжалось.

На несколько минут была выключена система кондиционирования на третьем этаже, где находятся журналисты.

Причины проблем с электроснабжением в парламенте не объясняют.

В 16:00 должно состояться внеочередное заседание, инициированное президентом Украины. На нем, в частности, буде рассмотрен законопроект о легализации медицинского каннабиса.

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Легализация медицинского каннабиса: что известно

2 июня в Верховной Раде было зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности" (№5596), что предусматривает разрешение на легальное лечение больных медицинским каннабисом по рецептам врачей.

30 июня Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №5596.

7 апреля Кабмин принял постановление "О внесении изменений в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" (№324), которым легализовал использование каннабиса в медицинской практике. Согласно документу, в Украине разрешено применять препараты "Набилон" и "Набиксимолс".

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Автор: Надя Пришляк