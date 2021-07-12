Всего рассмотрят 5 вопросов.

Завтра, 13 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины, на котором будет рассматриваться, в частности, законопроект о легализацию медицинского каннабиса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков.

"Завтра в 16:00 по инициативе президента будет проведено внеочередное заседание парламента", - отметил он.

Спикер сообщил, что всего на рассмотрение будет вынесено пять вопросов.

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Они будут касаться особенностей реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности (№3822), криминализации контрабанды (№5420), регулирования обращения медицинского каннабиса (№5596), особенностей налогообложения предпринимательской деятельности е-резидентов (№5270) и совершенствования деятельности Антимонопольного комитета Украины (№5431).

Легализация медицинского каннабиса: что известно

2 июня в Верховной Раде было зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности" (№5596), что предусматривает разрешение на легальное лечение больных медицинским каннабисом по рецептам врачей.

30 июня Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №5596.

7 апреля Кабмин принял постановление "О внесении изменений в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" (№324), которым легализовал использование каннабиса в медицинской практике. Согласно документу, в Украине разрешено применять препараты "Набилон" и "Набиксимолс".

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Автор: Татьяна Поляковская