На акцию пришли несколько десятков человек - это больные, нуждающиеся в терапии медицинским каннабисом, их родственники и друзья.

Под Верховной Радой состоялась акция в поддержку законопроекту о легализации медицинского каннабиса (№5596).

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции принесли с собой большие "таблетки" с надписью "Потерпин от всего", которые символизируют то, что больные уже годами терпят, ожидая необходимых им лекарств.

Участники акции рассказали, что годами ожидают принятия законопроекта о легализации медицинского каннабиса, а в это время вынуждены становиться контрабандистами, чтобы купить за границей лекарства на основе медицинского каннабиса, которые в Украине на сегодня вне закона.

Участники акции требуют от народных депутатов принять как можно быстрее законопроект о легализации медицинского каннабиса. Также они рассказали журналистам, что от ряда болезней альтернативы медицинскому каннабиса нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 16:00 начнется внеочередное заседание парламента, на нем, в частности, рассмотрят законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности" (№5596). Законопроект предусматривает разрешение на легальное лечение больных медицинским каннабисом по рецептам врачей.

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Автор: Дмитрий Хилюк