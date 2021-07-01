В "Слуге народа" считают, что это произойдет уже после летних каникул.

Народные депутаты Украины рассказали, когда законопроект о легализации медицинского каннабиса может быть принят в первом чтении.

Об этом они сказали в комментарии журналистам, отвечая на вопрос УНИАН.

Отвечая на вопрос, состоится ли голосование за этот законопроект в первом чтении еще на текущей сессии, председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил: "Я надеюсь, будет. Это важный вопрос, я бы хотел видеть единство в зале. К сожалению, в данном случае я вижу уже некоторые политические манипуляции".

Он пояснил, что уже видит, как некоторые политики "начали рассказывать, что это легализация наркотиков, это мы делаем Амстердам в Киеве".

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"Нет, это неправда. Это касается медицинского каннабиса", - подчеркнул Железняк.

По его словам, если на следующей пленарной неделе парламент успеет принять этот законопроект в первом чтении, то "будет прекрасно". В сентябре, после доработки ко второму чтению, по мнению Железняка, закон может быть принят в целом.

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура высказал сомнение в возможности принятия данного законопроекта в первом чтении на текущей сессии.

"Я не уверен, что на этой сессии. И вообще, этот вопрос нужно обсуждать, на мой взгляд. Потому что тот механизм, который предлагается, в нем есть как недостатки, так и положительные вещи. Потому что действительно проблема", - сказал он.

При этом Качура спрогнозировал, что законопроект в первом чтении будет рассматриваться парламентом уже после летних каникул.

В то же время председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также высказал мнение, что ВР не будет рассматривать проект закона о легализации медицинского каннабиса на текущей сессии.

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Как сообщал УНИАН, 2 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности" (№5596), предусматривающий разрешение на легальное лечение больных медицинским каннабисом по рецептам врачей.

30 июня Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №5596.

7 апреля Кабмин принял постановление "О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" (№324), которым легализовал использование каннабиса в медицинской практике. Согласно документу, в Украине разрешено применять препараты "Набилон" и "Набиксимолс".

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Автор: Татьяна Поляковская