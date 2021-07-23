Антон Швачко живет в Сумах и имеет образование маркетолога.

Сумчанин Антон Швачко официально занял место народного депутата IX созыва вместо члена партии "Слуга народа" Дениса Монастырского, который был назначен министром внутренних дел.

Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия, заседание которой транслировалось в YouTube.

Швачко прошел в Верховную Раду по результатам внеочередных парламентских выборов, которые состоялись 21 июля 2019 года. В списке партии "Слуга народа" он занимал 139 строчку.

Антон Швачко: что известно о депутате

Читайте такжеЕсли Монастырский станет главой МВД, его место в Раде займет малоизвестный сумчанин – журналистШвачко Антон Алексеевич живет в Сумах, где родился в 1992 году.

По информации "Суспільного", новоиспеченный нардеп оканчивал Сумской национальный аграрный университет — бакалавра получил на факультете пищевых технологий, а магистра — уже на факультете экономики и менеджмента (специальность "Маркетолог").

По данным ЦВК, Швачко временно не работает, однако его коллеги по партии утверждают, что он возглавляет секретариат областной ячейки партии "Слуга народа".

Отставка Авакова и назначение Монастырского

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста главы МВД, которую он занимал с начала 2014 года.

Через два дня Верховная Рада одобрила отставку Авакова с должности министра внутренних дел.

Президент Владимир Зеленский выдвинул на пост министра внутренних дел кандидатуру главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, а 16 июля Рада одобрила это предложение.

Автор: Станислав Кожемякин