Они обсудили итоги года.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава фракции "Голос" Ярослав Железняк поспорили во время обсуждения итогов 2021 года.

Это произошло в прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" в эфире телеканала "1+1".

Железняк спросил у Арахамии, считают ли "слуги", что в 2021 году у украинцев улучшилась жизнь. Тот эмоционально отреагировал на вопрос.

"А какой прорыв ты хотел, я прошу прощения, когда второй год подряд идут волны коронавируса? А в какой стране прорыв произошел за последние два года, можешь мне привести пример? Если в США самая большая инфляция за 10 лет. Какой прорыв? В 10 раз цена на газ выросла, какой прорыв?" - возмутился он.

Читайте такжеВ НАТО призвали Россию не вмешиваться в их отношения с Украиной"Вам мешал энергетический кризис? Что мешало принять изменения?" - спросил Железняк.

В ответ председатель фракции "Слуга народа" вспомнил о школьных днях самоуправления.

"Вот мне иногда хочется вашу фракцию взять и сказать: "Вот вам уряд, покажите нам мастер-класс". Сделайте прорыв, когда мировая экономика катится в тартарары", - отметил он.

Ранее сообщалось, что журналист Роман Скрыпин в прямом эфире обвинил Нестора Шуфрича и членов ОПЗЖ в российской агрессии.

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Автор: Виолетта Орлова