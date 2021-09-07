Теперь "Справедливость" состоит из 11 депутатов.

Депутатская группа "Справедливость", образованная депутатами от партии "Голос" после раскола в политической силе, получила еще одного участника - Ярослава Рущишина. Теперь в нее входят 11 народных избранников.

Как сообщила в Facebook нардеп из группы Ольга Стефанишина, сейчас "Справедливость" состоит из 11 депутатов, "а это - большинство фракции Голоса в парламенте".

Руководством объединения избрали депутатов Александру Устинову и Юлию Клименко.

Конфликт в партии "Голос": что известно

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил, что покидает "Голос", и раскритиковал руководство партии.

В "Голосе", в свою очередь, заявили, что не удивлены, что "личные амбиции" Притулы "взяли верх над общей целью".

16 июня 10 народных депутатов, которые были избраны на выборах от этой партии, заявили о создании объединения "Справедливость" из-за несогласия с действиями и решениями руководства партии.

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В объединение "Справедливость" тогда вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина и Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин и Ярослав Юрчишин.

Позже в тот же день, на пресс-конференции по результатам съезда партии, председатель аартии "Голос", народный депутат Кира Рудык сообщила, что на съезде партии было принято решение об исключении из рядов партии 7 членов, которые являются народными депутатами. Это Устинова, Стефанишина, Юрчишин, Клименко, Бобровская, Лозинский и Цабаль.

С марта 2020 года партию "Голос" возглавляет народный депутат Кира Рудык. Она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне 2020 года сложил полномочия народного депутата.

В июне члены "Голоса" из Винницкой областной территориальной организации заявили, что покидают партию. В августе аналогичное решение приняли и члены Ивано-Франковской ячейки.

Свое решение партийцы объясняют тем, что председатель партии Кира Рудик и ее близкое окружение "решили захватить в ней власть, и распределить ее между своими доверенными людьми".

Автор: Дмитрий Захаров