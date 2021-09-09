Такие граждане, по словам вице-премьера Резникова, при желании смогут уехать в Россию.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины говорят, что украинцы с российскими паспортами после деоккупации смогут покинуть территорию Донецкой и Луганской областей, уехав в РФ, однако их российские документы Украина не признает.

"Хуже, чем у нас началось в 2014 году, уже быть не может. Я не драматизирую. Паспортизацию они начали, чтобы потом говорить о "русском мире" и использовать как повод для "защиты своих граждан". Так это уже свершилось. 100 тысяч паспортов или 500 тысяч - уже не имеет никакого значения. Если русские захотят найти повод, чтобы с открытым вторжением пересечь наши границы, то они могут попробовать это сделать и якобы ради 10 тысяч. Вопрос, пойдут ли они на такой риск", - отметил глава министерства, вице-премьер Алексей Резников в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, жители Донбасса, получившие паспорта РФ, являются "заложниками". Резников считает, что на планы по реинтеграции Донбасса "чужие паспорта в карманах наших граждан" не повлияют.

Читайте также"Поздравляю, ты балбес": жителей ОРДЛО с паспортами РФ потроллили в преддверии выборов в ГосдумуУкраина эти документы не признает, однако если кто-то из их владельцев захочет уехать в Россию после деоккупации, мешать им никто не будет - "в ту сторону двери открыты", заверил вице-премьер.

Российские паспорта в Крыму и на Донбассе

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

По словам представителя МИД Олега Николенко, за два года более полумиллиона жителей ОРДЛО получили российские паспорта. В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Российская Федерация сознательно разрушает Минские договоренности путем раздачи паспортов жителям Донбасса.

Ранее Алексей Резников заявлял, что незаконно переселенных россиян ждет выдворение после возвращения Крыма. По информации украинских властей, по меньшей мере 500 тысяч граждан РФ были переселены в Крым с начала оккупации. В то же время подконтрольная Кремлю местная власть заявляет о 700 тысячах - миллионе переселенцев.

Украина в свою очередь расширила перечень российских паспортов, которые не признаются на территории страны. В частности, в Украине не будут признаваться документы, выданные в населенных пунктах Ростовской области, и загранпаспорта, выданные в Краснодарском крае, где в основном оформляют документы крымчане.

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Автор: Катерина Комолова