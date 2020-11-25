В Украине не будут признаваться документы, выданные в населенных пунктах Ростовской области: Донецк, Красный Сулин, Матвеев Курган, Шахты и Родионо-Несветайская.

Кабинет министров Украины расширил перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что выдают российские паспорта на Донбассе, потому что там "живут этнические русские"Об этом пишет ТСН.

Теперь в Украине не будут признаваться документы, выданные в населенных пунктах Ростовской области: Донецк, Красный Сулин, Матвеев Курган, Шахты и Родионо-Несветайская.

Также не будут признаваться загранпаспорта, выданные в Краснодарском крае, где в основном оформляют документы крымчане.

Российские паспорта на Донбассе

24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

1 мая 2019 года Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

По состоянию на начало февраля 2020 года Россия выдала более 200 тысяч паспортов украинцам на оккупированной части Донбасса.

Вице-премьер Алексей Резников рассказал об отношении власти к украинцам, которые в Крыму и на Донбассе получили российские паспорта.

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Автор: УНИАН