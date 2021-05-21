Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о том, что после отмены фиксированной цены на газ проблемные вопросы по теплу и горячей воде власть планирует урегулировать к новому отопительному сезону.

Тимошенко, который в ОП отвечает за региональную политику, провел совещание с участием руководства Министерства развития громад и территорий, "Нафтогаза Украины" и представителями областей и городов и рассказал у себя в Facebook об ее итогах.

Как известно, с 20 мая прекратили действие специальные обязательства (ПСО) по продаже газа производителям тепловой энергии, которые были возложены на НАК "Нафтогаз Украины". Это означает, что все теплокоммунэнерго, большинство из которых принадлежит местным властям, будут заключать договоры с поставщиками самостоятельно на тех условиях, которые будут предлагаться на рынке.

"Рыночные отношения - это уже реальность. Это анонсировалось давно. Часть городов уже работает без ПСО. В то же время мы понимаем, что отмена фиксированной цены на газ беспокоит и многих руководителей теплокоммунэнерго, и, конечно, мэров", - сказал Тимошенко.

После совещания он объявил, что, во-первых, в ближайшее время "Нафтогаз" предложит долгосрочные ценовые предложения на природный газ - это даст городам возможность заранее очень легко устанавливать тарифы и избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.

Во-вторых, "Нафтогаз" не будет требовать огромных предоплат или банковских гарантий.

"Что касается старых долгов - уже наработан соответствующий законопроект, его должна рассмотреть Верховная Рада. Документ будет предусматривать максимальное урегулирования долгов за услуги теплоснабжения", - сказал Тимошенко.

Он также подчеркнул, что продолжает действовать Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой. Этот документ был подписан в феврале между правительством и городскими головами по инициативе Президента Владимир Зеленский.

"Офис Президента будет контролировать выполнение этого документа - чтобы переходный период для украинских городов прошел как можно удачнее. Наша главная задача - при полном переходе на рыночные отношения обеспечить устойчивое прохождение отопительного сезона", - заявил заместитель руководителя ОП.

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Автор: Григорий Бондарь