В Минюсте инициируют процесс запрета деятельности партий ОПЗЖ и Шария

30 июля украинские патриотические организации официально обратились в Общественный совет при Министерстве юстиции с требованием аннулировать регистрацию двух партий.

В Киеве состоялось заседание Общественного совета при Министерстве юстиции Украины, на котором рассмотрели обращение политических сил и общественных организаций патриотического направления о запрете деятельности в Украине двух партий.

Речь идет об “Оппозиционной платформе – За жизнь” и “Партии Шария”, работа которых, по мнению авторов обращения, вредит национальной безопасности.

По завершению заседания совет принял решение рекомендовать соответствующим органам, в частности, Министерству юстиции, начать юридический процесс и запретить деятельность ОПЗЖ и “Партии Шария”. Об этом сегодня, 12 августа, сообщил председатель общественного совета при Минюсте Василий Гончарук.

Напомним, 30 июля украинские патриотические организации официально обратились в Общественный совет при Министерстве юстиции с требованием аннулировать регистрацию “Оппозиционной платформы – За жизнь” и “Партии Шария”.

По информации авторов обращения, СБУ и Минюст уже начали расследование на предмет нарушения вышеуказанными политсилами ст. 5 и 21 закона “О политических партиях в Украине”.

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