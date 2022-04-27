Украина призывает Венгрию не впутывать тему войны России против Украины в дискуссии с институтами Евросоюза по верховенству права.

Министерство иностранных дел Украины осуждает высказывания Венгрии относительно того, чтобы венгры "не платили цену за войну" РФ против Украины.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Олега Николенко, текстом которого располагает УНИАН.

"Попытка Будапешта впутать свою позицию относительно войны России против Украины в контекст дискуссии с ЕС относительно верховенства права является неуместным и недопустимым", - подчеркнул Николенко.

"Призываем наших венгерских партнеров воздерживаться от таких действий, а вместо этого работать на единство в ЕС и, в частности, поддержать новые антироссийские санкции, которые лишат российскую военную машину источников финансирования", - заявил спикер.

ЕС может лишит Венгрию финансирования

Ранее государственный секретарь по международным коммуникациям и отношениям офиса премьер-министра Венгрии Золтан Ковач в микроблоге Twitter рассказал об ответе венгерского правительства на письмо Европейской комиссии по вопросам функционирования верховенства права.

"Венгерские избиратели 3 апреля четко высказались. Мы должны держать Венгрию подальше от войны, позаботиться, чтобы венгерские семьи не платили цену за войну и что наши дети защищены от сексуальной пропаганды", - заявил Ковач.

Таким способом Будапешт отреагировал на запуск Еврокомиссией дисциплинарной процедуры против Венгрии, что может привести к потере финансирования из бюджета ЕС.

Еврокомиссия обнаружила проблемы, которые могут нарушать верховенство закона и влиять на бюджет ЕС.

"Сегодня мы отправляем в Венгрию письмо-уведомление об официальном запуске процедуры бюджетных условий... Венгрия должна будет ответить на наши опасения и предложить меры по исправлению положения", - написала в Twitter еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова.

Напомним, в 2018 году Евросоюз обвинил Будапешт в нарушении принципов правового государства, в частности, притеснении неправительственных организаций. Тогда в докладе, подготовленном евродепутатом от Нидерландов Джудит Саргентини, говорилось о коррупции в Венгрии, проблемах в конституционной, избирательной и судебной системах, ухудшении ситуации со свободой слова и давлении на гражданское общество.

В сентябре 2019 года Брюсселе началось рассмотрение дисциплинарной процедуры. Совету ЕС предстояло решить, будет ли против Венгрии действительно запущена штрафная процедура в соответствии со статьей 7 Договора о Европейском Союзе, позволяющей, кроме прочего, лишить ее голоса в Совете ЕС.

Венгрия и Украина

Как сообщал УНИАН, Венгрия не поддерживает закрытие неба над Украиной, отказывается предоставлять территорию для транзита военной помощи Украине и выступила против нефтяного эмбарго против России.

Годами правительство Орбана сдержанно реагировало на развязанную агрессию России против Украины, поддерживая тесные контакты с Кремлем.

Ряд стран ЕС уже осудили позицию Будапешта. Так, президент Польши Анджей Дуда обвинил Орбана в том, что тот сделал экономику страны практически зависимой от России. А министр обороны Чехии Яна Чернохова саботировала саммит глав оборонных ведомств Вышеградской группы.

Друг Путина, премьер Венгрии Виктор Орбан в воскресенье, 3 апреля, одержал победу на выборах. Его партия Fidesz набрала больше половины голосов. Во время своей речи перед избирателями он назвал украинского президента Владимира Зеленского своим политическим противником.

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