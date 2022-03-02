Оккупанты продолжают обстреливать Северодонецк и Лисичанск из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч".

В Лисичанске несколько снарядов разорвались во дворе областной детской больницы.

Об этом председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил во время телемарафона.

"Они (оккупанты - УНИАН) начали обстреливать города. Они обстреливают Северодонецк. Они обстреливают Лисичанск. Северодонецк обстреливают "Градами". "Грады" попадают в жилые дома многоквартирные, в детские сады. По Лисичанску сегодня били уже "Смерчами". Попали там и в телевизионную башню, и в магазин", - рассказал Гайдай.

Кроме того, он подчеркнул, что под угрозой оказалась детская больница.

"Только что, возможно, 40 минут назад, разорвались несколько снарядов во дворе нашей детской областной больницы. И перебило систему подачу кислорода. Поэтому мы сейчас срочно будем просто закупоривать ее для того, чтобы до утра не вышел весь кислород. И наутро будем вызывать мастеров", - сказал Гайдай.

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