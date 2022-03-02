В Лисичанске несколько снарядов разорвались во дворе областной детской больницы.
Об этом председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил во время телемарафона.
"Они (оккупанты - УНИАН) начали обстреливать города. Они обстреливают Северодонецк. Они обстреливают Лисичанск. Северодонецк обстреливают "Градами". "Грады" попадают в жилые дома многоквартирные, в детские сады. По Лисичанску сегодня били уже "Смерчами". Попали там и в телевизионную башню, и в магазин", - рассказал Гайдай.
Кроме того, он подчеркнул, что под угрозой оказалась детская больница.
"Только что, возможно, 40 минут назад, разорвались несколько снарядов во дворе нашей детской областной больницы. И перебило систему подачу кислорода. Поэтому мы сейчас срочно будем просто закупоривать ее для того, чтобы до утра не вышел весь кислород. И наутро будем вызывать мастеров", - сказал Гайдай.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.