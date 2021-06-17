Президент США на вчерашней пресс-конференции сообщил, что договорился с Путиным поддерживать дипломатические усилия в вопросе реализации Минских соглашений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что у Владимира Путина после переговоров с президентом США Джо Байденом сохраняется желание встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но конкретных договоренностей нет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков сообщил журналистам.

«Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось, но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было», - сказал он, отвечая на вопрос УНИАН, не появилось ли у Путина желание встретиться с Зеленским после российско-американского саммита в Женеве.

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16 июня в Женеве состоялись переговоры между президентами РФ и США в узком и расширенном составе. Они продолжались в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.

Встреча двух лидеров состоялась на женевской вилле «Ла Гранж».

На пресс-конференции по результатам саммита Путин заявил, что с американским главой обсуждали вопрос Украины, а именно – урегулирование конфликта на Донбассе и возможное вступление в НАТО. По поводу последнего российский президент ответил: "даже нечего обсуждать".

Также Путин настаивал, что с Байденом пришел к единой позиции насчет реализации Минских соглашений по сценарию Москвы – проведении местных выборов без предварительной деоккупации территории и без возвращения Киеву контроля за границей.

Сам Байден позже вспомнил о разговоре относительно Минских договоренностей с российским коллегой, но не уточнил, чего именно достигли стороны: "Я высказал наш взгляд на Минские договоренности – он (Путин – ред.) не возражал мне. Но конечно различия были".

Перед встречей Байдена и Путина президент Украины Владимир Зеленский убеждал, что никаких договоренностей за спиной у Киева между США и Россией по Донбассу не будет.

В начале июня Джо Байден имел телефонный разговор с главой Украинского государства, во время которого подтвердил твердую позицию Соединенных Штатов относительно суверенитета Украины. Также он пригласил Зеленского на встречу в Белый дом.

20 апреля Зеленский сам предложил Путину обсудить варианты завершения войны непосредственно на передовой. На что российский президент ответил, что украинский глава может посетить Кремль, но говорить о Донбассе или Крыме они не будут, потому что Россия в войне, мол, "третья сторона".

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Автор: Роман Цимбалюк