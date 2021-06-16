Владимир Зеленский считает, что "ничего страшного" в разговоре между президентами США и РФ на тему Донбасса нет, но "решать за Украину - это невозможно".

Президент Владимир Зеленский убежден, что президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин не будут решать какие-либо вопросы в отношении Украины без представителей украинской власти.

Об этом он заявил в совместном интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, полный текст которого размещен сайте главы Украинского государства. Разговор состоялся 14 июня.

По мнению Зеленского, Байден не хочет быть очень предсказуемым перед встречей с президентом РФ.

«Такое сдержанное поведение - и лидера США, и лидера РФ - говорит о том, что они встречаются и что-то пытаются донести друг другу. Мы знаем много встреч многих президентов США с единственным президентом РФ на протяжении многих лет. Мне кажется, что у них разный взгляд на жизнь в целом и на Украину, разный взгляд на то, что происходит в мире. Я не помню, чтобы были очень теплые отношения между этими двумя «геополитическими китами», - подчеркнул он.

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Относительно ожиданий от встречи президентов США и РФ Зеленский заявил: «Думаю, что весь мир ждет. Я это открыто говорю и радуюсь, потому что, когда люди садятся и говорят, даже если они выйдут без результата, - это уже результат их встречи».

«Что касается позиции Запада относительно России и относительно, например, России в США, относительно их саммита, я не вижу, что все хотят окончательно что-то решить», - отметил Зеленский.

В ответ на уточняющий вопрос, есть ли у него опасения относительно того, что Путин с Байденом могут договориться об Украине без Украины, Зеленский сказал: «Что касается классического выражения "Не решайте за Украину без Украины" - я считаю, что это очень справедливо. Но это полностью не работает. Как бы не стремились те или иные чиновники в Украине, ЕС, те или иные главы государств. Острый вопрос Донбасса - и они будут об этом говорить».

Зеленский убежден, что «ничего страшного» в разговоре между президентами США и РФ на тему Донбасса нет, но «решать за Украину - это невозможно».

«Уверен, что это нереально. А то, что будут говорить без нас, то это понятно. Мы не приглашены на эту встречу, поэтому, я считаю, и не будет именно того конкретного результата. Если говорить откровенно, то лучше украинцев никто не знает россиян. Лучше россиян никто не знает Украину, поэтому мы четко понимаем, что договоренности об Украине без Украины между РФ и США не будет », - подчеркнул он.

Также президент Украины считает, что лучше было бы, если бы перед переговорами Байдена и Путина он встретился с президентом США вместо общения по телефону.

Сегодня в Женеве состоятся переговоры Байдена и Путина.

Телефонный разговор Зеленского и Байдена прошел 7 июня.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что это был телефонный разговор, который главы государств планировали провести раньше, до встречи Байдена с президентом РФ.

Посол Украины в США Оксана Маркарова после переговоров президентов США и РФ проведет встречу с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипом Рикером.

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Автор: Константин Гончаров