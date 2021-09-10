В июле Тищенко публиковал такое же фото под постом о Крещении Руси.

Нардеп-"слуга народа" Николай Тищенко, который якобы пошел в церковь после драки с Гео Леросом, проиллюстрировал это "событие" в своем Телеграм-канале фотографией, которую он публиковал там же в конце июля.

Публикация от 28 июля до сих пор доступна в Телеграме Тищенко. Тогда, в честь годовщины Крещения Руси, Тищенко писал о том, что находится на Закарпатье и там же посещает церковь, изображенную на снимке.

"Тут, вдали от столичной суеты, политиканства и склок я понимаю - не важно в какую церковь ты ходишь по воскресеньям и не важно, как выглядят твои обряды. Важно, чтоб все помыслы твои были чисты! И тогда Бог всегда будет с нами! С Днем Крещения Руси!", - говорится в сообщении "слуги" от 28 июля 2021 года.

Это же фото Тищенко использовал сегодня, под которым сообщил, что "помолился за здоровье" Лероса.

Конфликт Тищенко и Лероса в Раде - детали

9 сентября Николай Тищенко пытался стянуть с парламентской трибуны Гео Лероса. Это произошло во время выступления Лероса в Верховной Раде, во время которого он критиковал деятельность Офиса президента;

Ситуацию с потасовкой сам Тищенко объяснил тем, что Лерос пытался обидеть президента и говорил не по теме. Именно поэтому он якобы решил стащить его с трибуны;

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что и Тищенко, и Лерос, должны быть наказаны. Согласно Регламенту парламента они могли получить до пяти дней отстранения от участия в пленарных заседаниях;

После этого в "Слуге народа" допустили исключение Тищенко из фракции за драку с Леросом.

Автор: Виолетта Орлова