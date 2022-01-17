В ГБР отмечают, что информация о привлечении такого адвоката является ложной и не соответствует действительности.

Государственное бюро расследований не привлекало адвоката бесплатной вторичной правовой помощи для предоставления ее Петру Порошенко в суде.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в своем Telegram.

"Информация о привлечении работниками ГБР такого адвоката является ложной и не соответствует действительности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства распространения этой информации, после чего будет дана правовая оценка таким действиям", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, после объявления перерыва в судебном заседании по избранию меры пресечения Петру Порошенко, он заявил о том, что суд якобы хотел назначить ему государственного адвоката.

Дело Порошенко: что известно

ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.