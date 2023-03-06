Перед выборами Кая Каллас обещала сохранить проевропейский курс балтийского государства.

По итогам парламентских выборов в Эстонии, которые состоялись 5 марта, одержала победу Партия реформ премьер-министра Кайи Каллас. Партия реформ получила 37 мандатов. Отмечается, что это 31,2% голосов, что втрое больше, чем в предыдущем составе Рийгикогу.

"Я хочу поблагодарить всех избирателей. Я благодарю вас за это доверие, я благодарю вас за то, что мы уже два года можем руководить правительством, и я очень благодарю вас за те голоса, которые вы отдали", - сказала Каллас для ERR.

Консервативная Народная партия Эстонии (EKRE) получила 16,1% голосов, или же 17 мандатов в Рийгикогу. Это на два мандата меньше, чем в предыдущем составе.

Видео дня

Перед выборами Каллас обещала сохранить проевропейский курс балтийского государства. Также она неистово поддерживает Киев и гарантирует, что Таллинн будет стоять с украинцами до конца в войне против РФ.

"Нам надо инвестировать в нашу безопасность, наш агрессивный сосед не исчез и не исчезнет, поэтому мы должны с этим работать", - подчеркнула Каллас.

Эстония - союзник Украины

19 января правительство Эстонии решило оказать Украине военную помощь на сумму 113 миллионов евро. Также Эстония решила отдать Украине все свои 155-мм гаубицы.

Эстония оказывает санкционное давление на РФ, в частности планирует перекрыть российское судоходство в Финском заливе. Таллинн также выступает за снижение предельной цены на российскую нефть.

Вас также могут заинтересовать новости: