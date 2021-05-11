Генпрокурор Венедиктова подписала подозрение в госизмене Медведчуку и Козаку.

На улице Монтажников в Соломенском районе Киева в доме народного депутата от партии "Оппозиционная платформа- За жизнь" Виктора Медведчука уже более пяти часов продолжаются следственные действия.

Как передает корреспондент УНИАН, ситуация неизменно спокойная.

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Правоохранители из Службы безопасности Украины на ротационной основе постоянно сменяют друг друга у входа на территорию помещения, которое ограждено высокой кирпичной стеной.

На территории помещения находится народный депутат от фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Находится ли по этому адресу лично Медведчук, неизвестно.

Правоохранители ничего не комментируют и не говорят, когда следственные действия будут завершены.

Дело Медведчука: что известно

Сегодня, 11 мая, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении в государственной измене депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку.

Также она сообщила, что по результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, и поэтому СБУ принимает меры по установлению его места пребывания и вручению ходатайства о содержании под стражей.

Как сообщил источник УНИАН, правоохранители проводят обыски в помещениях Медведчука по двум адресам в Киеве и в офисе партии «ОПЗЖ» на улице Большая Васильковская.

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Автор: Дмитрий Хилюк