Медведчук не указал недвижимость и автомобили на общую сумму более 73 млн грн.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) выявило признаки декларирования недостоверной информации народным депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком на общую сумму более 73 млн гривен.

Об этом говорится на официальном сайте НАЗК.

"Это рекордная сумма ложных сведений, которую НАЗК выявило во время полной проверки деклараций чиновников в этом году", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЦерковь с баром и секретная комната Медведчука: журналисты "прошлись" дворцом кума Путина (видео)В частности, Медведчук не указал стоимость недвижимости в Киеве, которая ему принадлежит: земельного участка площадью более 6 гектаров и размещенного на ней домовладения площадью 2,9 тыс. кв. м. Во время проверки установлено, что стоимость земельного участка – свыше 29 млн грн, а домовладения – 16 млн гривен.

Также не задекларирован земельный участок в АР Крым, право пользования которым имеет жена Медведчука.

Кроме того, НАЗК установило, что субъект декларирования не указал стоимость четырех собственных автомобилей: Mercedes-Benz Maybach S650 стоимостью 24 млн гривен; Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн гривен; Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн гривен; Renault Duster – 500 тыс. гривен.

Также в декларации не указана стоимость шести автомобилей, которые принадлежат жене Медведчука.

Материалы о выявленных признаках преступления по ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации) НАЗК направило в Офис генерального прокурора для соответствующего реагирования.

В НАЗК отмечают, что за недостоверное декларирование на сумму более чем 2000 прожиточных минимумов (свыше 4,5 млн грн) суд по закону может назначить ответственность в виде: штрафа от 68 тыс. до 85 тыс. гривен; общественных работ на срок от 150 до 240 часов; ограничение свободы до 2 лет.

Также отмечается, что закон, который за недостоверное декларирование на значительную сумму предусматривает более строгое наказание – лишение свободы на срок до 2 лет, принят только в июне этого года. Поэтому применять его можно будет только относительно деклараций за 2021 год, которые чиновники будут подавать в следующем году.

Напомним, что Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом до 14 января. Такую меру пресечения избрали в рамках расследования дела о государственной измене Медведчука. Подозрение в государственной измене депутату объявили 8 октября. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе.

Прокуратура просила суд взять его под стражу с альтернативой залога в 1 миллиард гривен.

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Автор: Наталья Хаджи