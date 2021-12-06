Мера пресечения ему была продлена еще в середине ноября, сторона защиты не будет подавать апелляцию на это решение.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 14 января.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила адвокат Медведчука Лариса Чередниченко.

Она рассказала, что мера пресечения, избранная Медведчуку 12 октября, была продлен Печерским районным судом в середине ноября до 14 января.

Читайте такжеЦерковь с баром и секретная комната Медведчука: журналисты "прошлись" дворцом кума Путина (видео)Вместе с тем она добавила, что сторона защиты не будет обжаловать это решение в Киевском апелляционном суде, поскольку не видит в этом смысла, потому что подозревает, что суд всячески будет медлить с рассмотрением апелляционной жалобы до времени, когда постановление о мере пресечения потеряет свою силу, как это фактически произошло с определением от 12 октября, которое до сегодня Киевский апелляционный суд так и не рассмотрел, хотя оно утратило свою силу еще 19 ноября.

Напомним, что мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Медведчуку была избрана в рамках расследования дела о государственной измене Медведчука. Подозрение в государственной измене депутату объявили 8 октября. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе.

Прокуратура просила суд взять его под стражу с альтернативой залога в 1 миллиард гривен.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Дмитрий Хилюк