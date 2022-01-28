Лидеры стран обсудили скоординированные дипломатические усилия по европейской безопасности.

В Белом доме рассказали о телефонном разговоре президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся вечером 27 января.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Во время разговора Джо Байден подтвердил готовность Вашингтона и союзников решительно отреагировать в случае вторжения России в Украину. Он выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Президент США отметил, что за последний год Соединенные Штаты предоставили Украине более полумиллиарда долларов на развитие и гуманитарную помощь, а также изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием вооруженных сил РФ", - сказано в сообщении.

Лидеры стран обсудили скоординированные дипломатические усилия по европейской безопасности. Байден со своей стороны подтвердил принцип: "Ничего об Украине без Украины".

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Президент США подчеркнул, что посольство США в Киеве остается открытым и полностью функционирует, несмотря на указания Госдепа для семей дипломатов покинуть Украину.

Байден также выразил поддержку мирному урегулированию ситуации на Донбассе путем переговоров в "нормандском формате".

Напомним, накануне вечером, 26 января, США и НАТО передали свои письменные ответы на "гарантии безопасности" России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США учли позицию Украины при подготовке письменного ответа РФ на ее предложения по безопасности.