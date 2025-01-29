'Мы остались одни': Зеленский признался, как США отказали в оружии перед вторжением РФ

Президент подчеркнул, что на фоне стягивания войск РФ к украинской границе пытался предотвратить это, попросив партнеров о превентивных санкциях.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обращался к Европе и США за помощью в вооружении и санкциях, когда Кремль начал стягивать войска к границам с Украиной. Впрочем, его проигнорировали.

Как рассказал Зеленский в эксклюзивном интервью Шону Ханнити для Fox News, еще до полномасштабного вторжения он лично обращался к тогдашнему президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против России в ответ на наращивание войск у украинских границ.

Он также настаивал на предоставлении оружия, однако, по его словам, получил ответ, что это произойдет только "если" Россия начнет вторжение.

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"Параллельно с этим я просил страны Европейского Союза, и они не могли сделать это без одобрения Соединенных Штатов. Поэтому они всегда смотрят на лидера, Соединенные Штаты. Итак, во время большого вторжения, украинцы остались сами, а мы воевали сами", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что надеется на реальную поддержку со стороны Трампа в противостоянии Путину: "Если у президента Трампа есть желание заставить Путина прийти к миру, он может это сделать. Мы хотим, чтобы он был на стороне справедливости, на стороне Украины".

Другие заявления Зеленского

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил позицию президента США Дональда Трампа в отношении России и его подход к переговорам о прекращении войны, назвав эту риторику "справедливой и честной".

"Это именно то, чего боится Путин. Он не хочет, чтобы сильный Трамп поддерживал Украину, потому что это была бы сильная Украина", - заявил Зеленский.

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