Депутат также прокомментировал недавнее снижение призывного возраста до 25 лет.

Недавно в Украине снизили предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. В сети уже заговорили о том, что со временем этот предел могут уменьшить и до 20 лет.

Народный депутат Украины, член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии ТСН.ua это отрицает. По его словам, "такого не планируется и даже не рассматривается по состоянию на сейчас".

Нардеп также прокомментировал недавнее уменьшение призывного возраста до 25 лет. Это решение он назвал "возвращением к здравому смыслу, который существовал раньше".

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"Призывной возраст во всем мире – от 17-18 до 25 лет. А во-вторых, это изменение сделано для того, чтобы молодые люди в возрасте от 25 и 27 лет на основании этого закона получили статус военнообязанных, а значит, могут быть мобилизованными в Вооруженные силы Украины. Я к такому нововведению отношусь положительно, потому что нам нужно формировать резервы армии и пополнять потери", – сказал он.

Мобилизация в Украине: важные новости

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал разрешить мобилизацию осужденных. Однако есть и ограничения. Так, мобилизация будет запрещена для осужденных за преступления против национальной безопасности, терроризм, убийство двух или более людей, изнасилование, педофилию и ДТП со смертельным исходом под воздействием наркотиков или алкоголя.

Кроме того, в Украине введут смарт-мобилизацию. Недавно в Минобороны рассказали, что будет предусматривать такой формат. Отмечается, что подать заявку на мобилизацию можно будет в два клика.

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