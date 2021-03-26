Трех руководителей подозревают в участии в организации и проведении незаконного "референдума" на временно оккупированной территории Крыма.

Правоохранители сообщили о подозрениях руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор - Право народа".

Читайте такжеНа даче Медведчука на Закарпатье провели обыски: журналисты показали фото роскошного именияКак сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя,

трех руководителей подозревают в участии в организации и проведении незаконного "референдума" на временно оккупированной территории полуострова.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о Синявском А.В., Комелове И. М. и Слюсаренко А.А.

Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что представители всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа", который до 2016 года назывался "Украинский выбор", способствовали оккупации Крымского полуострова.

Так, двое подозреваемых, будучи руководителями инициативных групп указанного общественного движения, входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя".

В частности, один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение указанного НВФ, а другой был руководителем отдельного подразделения "самообороны" - "Славянский щит».

"Указанные граждане Украины выполняли противоправные приказы "главарей" указанного формирования, а также принимали активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" на территории полуострова Крым, в том числе, в качестве наблюдателей на "участках" в составе незаконных избирательных комиссий", - рассказали в прокуратуре.

Также подозреваемые обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение "референдума" в Севастополе.

Третий руководитель обособленного подразделения "Украинский выбор", который также действовал в Севастополе, участвовал в проведении митингов в поддержку оккупации полуострова Россией и проведении незаконного "референдума".

В частности, во время публичных выступлений на митингах он высказывал призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также расширению территории РФ за счет временно оккупированных украинских территорий.

"Указанное также подтверждается заключением судебно-лингвистической семантико-текстуальной экспертизы Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, позже представителями государства-оккупанта подозреваемые были награждены медалями "За возвращение Крыма".

Обыски в офисах "Украинского выбора"

Ранее нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил, что СБУ и ГПУ пришли с обысками в офис ОО " Украинский выбор" Виктора Медведчука.

Обыски связаны с делами о сепаратизме и госизмене.

Депутат сообщил, что офис "Украинского выбора" находится в одном здании с офисом "ОПЗЖ", в котором расположены кабинеты нардепов от этой политсилы.

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Автор: Людмила Жерновская