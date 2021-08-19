Большинство респондентов (69%) считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности, но основная доля респондентов убеждены, что их можно преодолеть в более отдаленной перспективе.

Крупнейшими препятствиями для развития Украины граждане назвали коррупцию (38,5%) и войну (более 18%).

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах всеукраинского опроса.

"Несмотря на поддержку независимости, респонденты все же довольно пессимистичны в оценке характера событий, которые произошли в Украине с момента провозглашения независимости. 18% респондентов считают, что было больше положительного, 29% считают, что было больше негативного, и 46% говорят, что отрицательного и положительного было примерно поровну", - констатируют социологи.

Они отмечают, что несмотря на это со временем наблюдается неустойчивая тенденция к увеличению доли респондентов, которые отвечают, что в целом за период независимости было больше позитива. Доля респондентов, которые видят больше положительного за период независимости, значительно выше среди молодежи, чем среди старшего поколения.

Относительно успешными сферами, где произошли преобразования после провозглашения независимости, названы: обеспечение равноправия мужчин и женщин, утверждение свободы слова, формирование украинской нации, обеспечение равноправия национальных меньшинств, развитие демократии, гражданского общества и обороноспособности в стране.

Меньше всего, по мнению опрошенных, удались Украине борьба с коррупцией, формирование справедливого судопроизводства, борьба с преступностью и установление социальной справедливости.

Отвечая на открытый вопрос без определенных заранее вариантов, самым большим препятствием для развития Украины респонденты назвали коррупцию – 38,5% опрошенных. Вторым существенным препятствием является война - более 18%. Также респонденты назвали препятствиями: некомпетентность власти – 5,9%, олигархов – 5,7% и самих украинцев – 4,8%.

Читайте такжеБольшинство граждан назвали демократию наиболее желательным строем для Украины - опрос

Большинство участников опроса (69%) считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности, но основная их доля придерживаются мнения, что их можно преодолеть в более отдаленной перспективе – это почти половина всех респондентов. Еще пятая часть опрошенных считает, что Украина в целом не способна преодолеть имеющиеся трудности и проблемы.

***Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Константин Гончаров